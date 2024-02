Pauleta : « Le Parc, c’est le Paris Saint-Germain »

À la guerre pour le Parc des Princes.

Nasser al-Khelaïfi a été clair : le Paris Saint-Germain va quitter son stade mythique. Une nouvelle qui a logiquement meurtri beaucoup d’amoureux de cette enceinte, dont les joueurs : après Amara Diané, l’immense Pedro Miguel Pauleta (109 buts en 211 matchs avec Paris, dont un bon paquet au Parc) a réagi, au micro de RMC Sport.

🏟️ On a croisé Pedro Miguel Pauleta à Abidjan et on lui a demandé son avis sur l'affaire du Parc des Princes : "J'espère que le PSG va continuer au Parc. Je crois que c'est pour la France… sincèrement le Parc, c'est un stade spécial." pic.twitter.com/CEAvcTq3wu — RMC Sport (@RMCsport) February 9, 2024

« J’espère qu’ils vont arriver à un accord pour le bien du Paris Saint-Germain et de ses supporters, a-t-il déclaré. Mais ça, c’est au club de décider. Moi, en tant que supporter et avec ce que j’ai vécu au Parc, j’espère que le club continuera au Parc. […] On verra, mais c’est à eux de décider. Ça n’est pas que pour moi, vous savez tous ce que ce stade représente pour moi, mais c’est pour toute la France : le Parc, c’est un stade spécial. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé en France et que je venais jouer au Parc avec Bordeaux, tous les joueurs me disaient : “Tu vas voir Pedro, c’est un stade différent.” Et c’est vrai. Toutes les équipes qui jouent au Parc le ressentent, les grands joueurs le sentent. J’ai eu l’opportunité de jouer dans ce stade pendant cinq ans, c’est vrai que c’est quelque chose. C’est mon jardin, ma maison, c’est là que je vois tous les supporters crier mon nom. C’est le Paris Saint-Germain. »

Si c’est Pauleta qui le dit…

Prends ta place pour la soirée So Foot spéciale PSG-Real Sociedad !