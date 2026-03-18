Les utilisateurs d’IPTV se font attraper par la LFP

Se faire taper sur les doigts les mains sur la zappette. Alors que la LFP lutte contre le piratage de ses différentes plateformes de diffusion, voilà qu’elle vient de frapper un grand coup. Dans un communiqué, la LFP et LFP Media ont souligné un « signal fort envoyé contre les services illégaux de diffusion sportive ».

Des amendes entre 300 et 400 euros

Saluant « l’action déterminante menée par les services du Parquet d’Arras dans le cadre de la procédure pénale engagée par le groupe LFP à l’encontre de prévenus soupçonnés de revente d’abonnements IPTV illégaux », les deux entités annoncent qu’une vingtaine d’utilisateurs d’IPTV ont « été identifiés, entendus, puis soumis à une mesure de composition pénale aboutissant à des amendes comprises entre 300 et 400 euros » au terme d’une enquête du parquet.

Rappelant que les utilisateurs de ces services « contribuent en connaissance de cause à un écosystème mafieux portant gravement atteinte à l’ensemble du secteur sportif », la LFP a à nouveau placé cette lutte en « priorité absolue ».

Prochaine étape pour la Ligue, l’adoption de la réforme « du dispositif de lutte contre le piratage sportif », censée « renforcer les moyens d’action offerts aux ayants droit d’une part en créant de nouvelles incriminations pénales spécifiques dans le Code du sport, et d’autre part, en mettant en place un dispositif de blocage automatisé en temps réel ». Utilisateurs d’IPTV, surveillez vos arrières !