Les ultras Parisiens ont un message pour Mbappé

Le Paris Saint-Germain face à lui-même.

A trois jours de la réception de la Real Sociedad en huitième de finale aller de Ligue des champions, 600 supporters du PSG sont allés enflammer le décrassage parisien ce dimanche, à grand coup de fumigènes et de chants. Parmi le répertoire entonné par le CUP, les « Kylian à Paris » ont retenti de longues minutes autour du Campus PSG de Poissy. D’autant plus que le Français a participé à toute la séance, après avoir été remplaçant la veille face Lille (3-1). Annoncé à 100% pour mardi soir, Mbappé a joué le jeu, et enflammé les réseaux sociaux.

Une preuve de plus que le PSG peut mettre l’ambiance loin du Parc des Princes.

