Les supporters de Manchester United manifestent avant le match contre Arsenal

Ambiance très tendue à Old Trafford.

À quelques minutes du coup d’envoi du choc opposant leur équipe à Arsenal à Old Trafford, les supporters de Manchester United ont défilé pour afficher leur mécontentement face à la situation du club. Alors que l’équipe dirigée par Rúben Amorim coule peu à peu dans les tréfonds du classement de Premier League, les dirigeants sont dans le viseur des fans. Entièrement vêtus de noir, ce sont environ 5 000 d’entre eux qui ont marché jusqu’au stade, arborant notamment une banderole avec le message suivant : « We want our club back / Some things are worth fighting for » (Nous voulons retrouver notre club / Certaines choses valent la peine de se battre pour elles, en VF). Une manifestation organisée à l’initiative du groupe de supporters The 1958.

🚨🚨| There are an estimated 5,000+ fans at the Manchester United protest today. 💪 pic.twitter.com/MA18SovyMH — centredevils. (@centredevils) March 9, 2025

Attention à ne pas subir la furia des Gunners…

Manchester United tient tête à Arsenal