Thierry Henry et Didier Deschamps dithyrambiques envers Warren Zaïre-Emery

Enfin un Emery qui met toute la France d’accord.

Certainement encore sonné par la lourde défaite parisienne mercredi en Ligue des champions face à Newcastle (4-1), malgré son record de précocité, Warren Zaïre-Emery trouvera un doux réconfort à écouter les deux sélectionneurs nationaux évoquer ses performances. Convoqué avec les Espoirs par Thierry Henry, il a aussi été évoqué par Didier Deschamps. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux champions du monde 98 sont dithyrambiques, à commencer par la Dèche : « Ce qu’il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. C’est potentiellement très intéressant. » Au point d’évoquer une future convocation avec les A : « Aujourd’hui, il est en capacité d’être dans cette liste, entre un rôle très important au PSG et avec les Espoirs. La priorité, je la laisse à Titi et aux Espoirs, mais s’il continue comme ça, c’est un candidat pour avoir un rôle sérieux au milieu de terrain de par ce qu’il réalise avec une maturité incroyable. »

💬 Thierry Henry sur Warren Zaïre-Emery : « C'est vraiment aberrant de voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle. » pic.twitter.com/RkFsIRzJ2f — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 5, 2023

Peu après, suite à l’annonce de sa liste, Thierry Henry est aussi revenu (pour La Chaîne L’Équipe) sur les performances de son joueur, notamment face à Newcastle : « C’est vraiment aberrant de voir ce qu’il peut faire à l’heure actuelle. Encore une fois, on peut parler de sa force et de son physique. Mais sa vision, son sens du jeu, comment il se positionne, l’envie… Malheureusement hier, son équipe a sombré. Mais pas lui. À son âge ! » Et si le milieu de terrain est capitaine des Espoirs depuis sa première sélection avec ces derniers, il semble avoir passé avec brio le test des premiers matchs.

À en écouter les propos du coach, il n’est pas prêt de quitter ce rôle : « Avec le brassard de capitaine, je voulais savoir ce qu’il avait dans le ventre. Il m’a montré sur deux matchs que c’est un joueur exceptionnel. Sa maturité, ce qu’il arrive à faire, à comprendre à son âge, c’est juste pas normal ! On est en train de le prendre comme si c’était quelque chose de logique et naturel mais c’est tout sauf naturel. Soyons contents d’avoir un joueur français comme ça. » Interrogé sur les propos tenus par Didier Deschamps, « Titi » n’a pas caché qu’il ne serait pas étonné de voir « WZE » partir chez les grands : « J’ai entendu les mots, mérités. Après, le coach de l’équipe de France A, quand il sentira que ce sera le moment d’appeler Warren, je serai vraiment content pour Warren, je pense que tout le monde sera content pour lui. Et ce sera, je l’espère, à ce moment là, mérité. C’est vraiment un joueur à part. »

On croirait entendre Pep Guardiola sur Rico Lewis.

Revivez l'annonce de la liste des Bleus de Didier Deschamps