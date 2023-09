Show must go on.

Officiellement entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis mercredi, Gennaro Gattuso était présenté à la presse ce jeudi, pour lâcher ses premiers mots – en italien – dans son nouveau costume. « Il y a une différence entre être joueur et être entraîneur, a expliqué l’ancien milieu, pas vraiment réputé pour sa délicatesse lorsqu’il était sur le terrain. Maintenant, j’ai une vision différente du jeu, j’aime avoir le contrôle du jeu. » Tactiquement, « Ringhio » a promis « un football offensif » et ne compte pas poursuivre dans la lignée de ce qu’a fait Marcelino : « Je n’aime pas parler de mes prédécesseurs mais je ne suis pas fan du système en 4-4-2. Je veux essayer de jouer plus haut, de prendre un peu plus de risques, de jouer sur les passes, la possession et les un-contre-un. Marcelino a fait du bon travail et il faut le respecter mais moi, c’est différent. »

Alors que l’OM a raté la marche pour la Ligue des champions, en août, l’entraîneur a posé son ambition et évoqué le très compliqué contexte actuel sur la Canebière : « Le mot d’ordre, c’est l’Europe pour ce club. Je dispose d’une prolongation de contrat liée à une qualification européenne (en C1) donc j’ai envie d’être dans les quatre, sinon je rentre chez moi. […] On m’avait dit que pour venir dans ce club, il fallait avoir les épaules larges mais moi, ça me plaît […] s’il faut prendre une gifle, je prendrai une gifle et je me tairai »

Attention, ça pourrait donner des idées à Rachid Zeroual.

