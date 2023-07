Les messages de soutien au FC Sochaux se multiplient

Des témoignages forts.

Bien que neuvième lors de la dernière saison de Ligue 2, le FC Sochaux-Montbéliard, véritable institution du foot français (avec 2 titres de champion, 2 Coupes de France, 1 Coupe de la Ligue et 9 participations en Coupe d’Europe) traverse une tempête intense et, sauf grande surprise, devrait être rétrogradé par la DNCG en National, faute d’une situation financière stable. Depuis, des historiques du club se succèdent pour faire part de leur tristesse.

Dans une interview accordée à L’Est républicain, l’ancien meneur de jeu Marvin Martin, formé chez les Lionceaux, évoquait ainsi sa décennie dans le Doubs comme « les meilleures années de sa carrière » avant de développer : « Je ne peux pas me dire que Sochaux disparaisse. Ça me fait peur. Je n’arrive pas à l’imaginer. Le centre de formation qui fermerait, mais c’est surréaliste, c’est un truc de fou ! Tu te dis que ça va aller, que c’est Sochaux, qu’ils vont trouver une solution. Mais c’est bien réel. J’espère de tout mon cœur que ça va s’arranger. Et si je peux être une voix en plus, là au milieu, alors j’apporte tout mon soutien aux supporters. » Constat qui est également partagé par son ancien coéquipier Ryad Boudebouz qui se dit « dégoûté » de la situation. Même si l’avenir paraît incertain pour le FC Sochaux, certains anciens se veulent rassurants. Dans un entretien accordé à L’Est républicain, l’ancien président Jean-Claude Plessis évoque qu’en cas de rétrogradation en National, la situation ne serait « pas grave », le tout en se disant « prêt à revenir pour donner un coup de main (…) juste pour aider à redémarrer » le club.

L’espoir fait vivre.

Sochaux plus que jamais au bord du précipice