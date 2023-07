Sochaux plus que jamais au bord du précipice

Le lion est (presque) mort ce soir.

À la veille du verdict en appel de la DNCG, Sochaux devrait bel et bien être officiellement relégué en National 1, selon des sources proches du club. L’actionnaire chinois, Nenking, est confronté à des difficultés financières sur le marché de l’immobilier, et aurait déjà informé le personnel et les joueurs que le déficit de 22 millions d’euros ne serait pas comblé. Pire, même les 8 millions nécessaires à la participation au championnat de troisième division relèveraient de l’utopie. Ce qui signifierait tout simplement une nouvelle rétrogradation en N3, suivie du dépôt de bilan.

Sauf miracle la DNCG confirmera demain sa décision en appel. Personne à #Sochaux n’a vu la couleur des 8M d’euros évoqués il y a qq jours. Les transferts et la réduction de la masse salariale ont permis de ramener la somme attendue à 12M d’euros. Mais l’argent n’est pas là. #FCSM — Émilien Díaz (@EmilienDiaz) July 10, 2023

Parti en Chine pour tenter de convaincre l’état-major chinois, le directeur général Samuel Laurent n’est pas parvenu à inverser la tendance. Si le club devrait bénéficier d’un laps de temps pour monter un budget, il semble assez improbable désormais que le FCSM puisse continuer ses activités.

