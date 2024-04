Les jumeaux d’une icône de Manchester United signent un contrat pro avec les Red Devils

Attention, coup de vieux à venir dans 3, 2, 1…

La récente réussite de Kobbie Mainoo inspire visiblement Manchester United à miser sur les jeunes pousses de son académie. Ce jeudi, les Mancuniens ont officialisé la signature des premiers contrats professionnels de Jack et Tyler Fletcher, fils de l’ancien joueur du club Darren Fletcher. Les frères jumeaux, qui ont récemment soufflé leurs 17 bougies, ont disputé cette saison quelques matchs avec l’équipe U18 des Red Devils, actuellement en tête du championnat anglais des moins de 18 ans. Les deux milieux de terrain avaient auparavant été formés à l’académie de Manchester City, avant de filer à l’école rivale l’année dernière.

Jack et Tyler tenteront de suivre les traces de leur père, véritable soldat de Sir Alex Ferguson dans les années 2000. Entre 2002 et 2015, l’Écossais a disputé 342 matchs avec Manchester United, inscrivant 24 buts. Il avait mis les voiles vers West Bromwich et Stoke City dans les années qui ont suivi le départ de Fergie. Depuis 2021, Fletcher occupe le poste de directeur technique chez les Red Devils.

Des futurs cracks ou du pistonnage ?

