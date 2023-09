Les joueuses espagnoles menacent de ne pas revenir en sélection

Façon unique de célébrer un titre.

Luis Rubiales a démissionné de son poste de président de la fédération espagnole, et Jorge Vilda a été éjecté du banc de la sélection féminine, championne du monde en août dernier. Pourtant, les tensions sont encore extrêmes entre les joueuses et l’ensemble de la RFEF. Montse Tomé, ancienne adjointe de Vilda et nouvelle coach, doit ainsi communiquer sa première liste ce vendredi, mais souffre de ses années passées aux côtés de l’ex-sélectionneur. D’après Relevo, les joueuses se sont réunies jeudi soir et envisagent de ne pas revenir porter le maillot de la Roja tant qu’aucune évolution « plus profonde » ne sera visible.

De la même façon, elles regrettent le manque de soutien envers Jenni Hermoso après le baiser forcé adressé par Luis Rubiales et veulent protéger l’unité de l’ensemble de l’effectif. Un an après « Las 15 » – ces quinze joueuses qui ont lancé le mouvement de protestation –, les récentes championnes du monde veulent encore taper du poing sur la table. Un communiqué devrait d’ailleurs être envoyé à la fédération ce vendredi, avant la liste Montse Tomé, détaillant les raisons de ce boycott et les changements exigés.

Knysna, c’est plus classe après avoir gagné.

