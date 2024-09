Deux Français parmi les joueurs nommés pour le Trophée Kopa

Cocorico !

Le 28 octobre prochain, on connaîtra le nom du prochain Ballon d’or, mais également celui du meilleur jeune de l’année 2024. Celui-ci pourrait bien être français, puisque Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) et Mathys Tel (Bayern Munich) font partie des dix nommés du trophée Kopa. L’Hexagone peut même s’attribuer la nomination de João Neves, nouvelle recrue du PSG au mercato estival. Que les mauvaises langues se taisent, Bradley Barcola n’était pas éligible en raison de son âge… mais Désiré Doué et Leny Yoro pouvaient y prétendre.

Parmi les autres nommés, on retrouve des pensionnaires de Premier League et de Liga. L’Argentin Alejandro Garnacho et l’Anglais Kobbie Mainoo représentent notamment Manchester United, le Brésilien Savinho, lui, Manchester City. Étincelant pendant l’Euro, le Turc Arda Güler (Real Madrid) est bien de la partie, tout comme Karim Konaté (RB Salzbourg) qui a brillé durant la CAN avec la Côte d’Ivoire. Le Barça compte deux pépites, Pau Cubarsí et le grand favori Lamine Yamal.

C’est donc cette année qu’on va avoir le premier doublé Ballon d’or-Trophée Kopa.

