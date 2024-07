Les joueurs anglais rendent hommage à Gareth Southgate

Garanti sans larmes de crocodile.

Parti de lui-même après 102 matchs officiels à la tête de la sélection anglaise et une deuxième finale d’Euro perdue de suite, Gareth Southgate s’est réveillé avec le sourire ce samedi, puisque ses désormais anciens joueurs lui ont rendu un vibrant hommage dans une vidéo publiée par la Fédération anglaise.

In their own words: the players who represented England under Gareth Southgate 📞

Thanks again, boss ❤️ pic.twitter.com/gvBcCzfODZ

— England (@England) July 25, 2024