Les Girondins de Bordeaux connaissent leur adversaire en Coupe de France

Ça ne commence pas en janvier la Coupe de France ?

Relégués administrativement en National 2 cet été, les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à faire leur entrée en lice en Coupe de France, dès le quatrième tour. Le tirage au sort des affiches en Nouvelle-Aquitaine a été effectué ce vendredi, attribuant une équipe de première division de district aux Bordelais : Seudre Océan. Une rencontre qui se déroulera lors du week-end des 27 et 28 septembre.

COUPE DE FRANCE 🏆 Les Marine et Blanc affronteront Seudre Océan (D1 / 17) au 4ème tour de la Coupe de France ! Le match aura lieu le week-end du 28 et 29/09. pic.twitter.com/ADlWg4HOc9 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 20, 2024

On ne sait plus vraiment qui est David et qui est Goliath dans cette histoire.

L’OL fait son marché à Bordeaux