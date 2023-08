Les explications de la FFF après son refus de réintégrer Sedan en National

Le coup de grâce.

Le communiqué de la Fédération française de football annonçant le renvoi du CS Sedan Ardennes (7e de National 1 la saison passée) en Régional 1, jeudi, était aussi court que lapidaire. Près d’une semaine plus tard, la 3F a publié le procès verbal du dernier Comex ayant validé cette sanction. Malgré des explications toujours très concises, le club en sait plus sur sa non-réintégration en N1. « Considérant les principes applicables de saine gestion des compétitions et d’équité sportive, ainsi que l’importance de la gestion financière et des règles afférentes au contrôle selon un calendrier réglementaire précis », le retour en troisième division a été refusé. Ainsi, les conditions financières étaient réunies pour sauver le CSSA, mais pas à temps pour être acceptées par la Fédération.

Tout au long de l’été, le CS Sedan Ardennes a vu son dossier connaître de nombreux rebondissements. D’abord rétrogradés en Régional 1 par la commission d’appel de la DNCG en juillet dernier, les Sangliers se sont ensuite démenés pour trouver de potentiels repreneurs et remonter la pente. Passée devant plusieurs instances pour que la situation soit réévaluée, la formation ardennaise a finalement trop tardé. Si le CNOSF avait validé la réintégration en troisième division la semaine dernière suite au feu vert financier, le Comex de la Fédération française de football a violemment fermé la porte et renvoyé le CSSA en sixième division. Par ailleurs, comme l’indique l’AFP, le club a déposé vendredi un recours en référé auprès du Tribunal administratif de Paris pour suspendre cette rétrogradation en R1, et un recours, pour excès de pouvoir, pour faire annuler les décisions de la FFF et de la DNCG

Alors peut-être ?

