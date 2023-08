Le cœur qui parle.

Plus tôt dans la semaine, le Comex de la FFF avait rejeté la proposition de conciliation du CNOSF qui visait à maintenir Sedan en National. Le club ardennais ne baisse pas les bras et a déposé ce vendredi un recours en référé-suspension auprès du Tribunal administratif de Paris. En attendant la décision finale, le journaliste Patrick Montel, fan de longue date de Sedan, a pris la parole sur son compte Twitter pour interpeller les instances du football : « Messieurs les décideurs, que je ne connais pas, que je n’ai jamais rencontrés, vous qui organisez le football et qui aujourd’hui utilisez des critères pas seulement sportifs mais des critères entrepreneurials, budgétaires, d’équilibre… Est-ce que vous prenez en compte aussi la mémoire, l’histoire, l’empreinte, l’engouement ? Est-ce que tout cela rentre aussi dans la balance ? Je me pose la question parce que Sedan, une première fois rétrogradé pour insuffisance de dossier, refait surface, trouve des investisseurs, obtient un aval dans un premier temps, et vous, vous décidez dans un deuxième temps de rayer tout ça d’un trait de plume. »

« Qu’est-ce qui est important pour vous ? Est-ce qu’il faut vraiment tuer Sedan et la mémoire du foot ? Ou est-ce qu’il faut juste s’en tenir à des principes budgétaires ? Moi, je vous parle d’un temps où la performance suffisait à maintenir une équipe dans une division. Les choses ont changé, je le comprends, mais prenez en compte, je vous en supplie, la dimension historique d’un club. Et quand un effort est fait pour que budgétairement ça passe, soyez sympas, laissez-les passer et laissez-les défendre la place qu’ils ont mérité l’année passée. Ce serait bien, ce serait juste normal en fait », a-t-il conclu, alors que la maire de la ville, Didier Herbillon, avait regretté une « décision incompréhensible », dans les colonnes de l’Ardennais cette semaine, de la part du Comex.

Le verdict final ne devrait plus tarder à tomber.

