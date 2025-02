Les États-Unis pourraient-ils accueillir des matchs de Ligue des champions ?

Bientôt des finales de C1 à midi ?

Ils y sont presque. L’UEFA et l’Association des clubs européens (ECA) sont entrées en négociation exclusive avec Relevent Sports pour lui refiler les droits commerciaux mondiaux des compétitions de clubs masculins à partir de 2027. Exit la TEAM Marketing, boîte historique derrière le ballon étoilé et l’hymne mythique de la C1. Cette décision pourrait envoyer une finale de Ligue des champions aux États-Unis d’après l’Independent.

Le rêve américain

La fin du partenariat avec TEAM Marketing, c’est 30 ans de collaboration balayés d’un revers de la main. Côté coulisses, l’ambiance est plutôt tendue : 170 emplois pourraient sauter. Du côté de l’agence américaine Relevent Sport, cette dernière n’a jamais caché son ambition de ramener des matchs européens de prestige de l’autre côté de l’Atlantique.

Derrière cette machine, un homme : Stephen Ross, milliardaire américain et proprio de l’équipe de football américain des Miami Dolphins. Ça fait longtemps qu’il rêve de voir des matchs européens à enjeu se jouer aux États-Unis.

En avril dernier, la FIFA a d’ailleurs entrouvert la porte en remettant en question son interdiction de faire jouer des matchs de championnat à l’étranger. Une manière d’enterrer discrètement le procès que Relevent lui avait collé pour contester cette règle. On a déjà failli voir un Barça-Gérone à Miami dans le cadre de La Liga. Ce n’était qu’un brouillon. Ce deal serait le début d’un tournant majeur. Si l’UEFA et l’ECA vont au bout de leur idée, on pourrait voir des matchs de C1 aux États-Unis dès 2033.

Si au moins on peut avoir un show à la mi-temps.

Mbappé-Guardiola, est-ce que ça marcherait ?