Les droits TV de Premier League vendus à près de 2 milliards d’euros par saison

On ne change pas une équipe qui gagne.

La Premier League a annoncé ce lundi rester avec Sky Sports et TNT Sports, ses partenaires historiques, pour un nouveau tour de piste de quatre années, à compter de l’exercice 2025-2026. La première chaîne proposera 215 matchs en direct par saison et la deuxième 52 rencontres. « Nous avons enregistré des audiences et des fréquentations records au cours des dernières saisons, et nous savons que leur innovation continue d’inciter davantage de personnes à regarder et à suivre la Premier League », s’est félicité Richard Masters, le patron du championnat. Amazon Prime, qui diffuse vingt match par saison depuis, sort donc de cette boucle. De son côté, la BBC continuera de proposer les meilleurs moments de chaque journée et la célèbre émission Match of the Day, présentée par Gary Lineker.

Pour ce deal, la Premier League remplit toujours un peu plus sa tirelire. Au total, la Premier League encaissera 6,7 milliards de livres sur quatre ans (7,81 milliards d’euros soit 1,95 milliard d’euros par saison). Ce qui représente une augmentation de 4% par rapport au contrat actuel. L’autoproclamé meilleur championnat du monde reste très loin de ses concurrents européens dans ce domaine et plus particulièrement de la Ligue 1.

Vincent Labrune aurait d’ailleurs demandé la nationalité anglaise.

