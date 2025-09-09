S’abonner au mag
Les dix stades qui ont le plus accueilli l’équipe de France

Les dix stades qui ont le plus accueilli l&rsquo;équipe de France

De Roger Piantoni à Lucas Digne.

Ce mardi soir, face à l’Islande, les Bleus disputeront leur 133ᵉ match dans l’enceinte parisienne. Longtemps maison-mère de l’équipe nationale, le Parc a vu défiler toutes les générations avant que le Stade de France ne prenne le relais en 1998, avec déjà 116 rencontres au compteur. Mais avant Saint-Denis, il y eut surtout Colombes, théâtre de 83 matchs et d’une finale de Coupe du monde en 1938, aujourd’hui presque effacé du paysage et de l’histoire.

Des pelouses mythiques aux stades oubliés

À l’étranger, c’est Bruxelles et le stade Roi Baudouin qui reviennent le plus souvent, 23 fois, preuve d’une rivalité séculaire avec les Diables rouges. Les Belges dominent d’ailleurs dans leur capitale avec 12 victoires contre 7 pour les Français. Mais pour retrouver la trace d’un succès belge au Roi Baudouin, il faut remonter au 9 septembre 1981, et une victoire 2-0 face à Platini, Giresse et consorts.

Le reste du classement mêle incontournables et curiosités. Le Vélodrome de Marseille a accueilli 17 matchs, le stade Bollaert de Lens en compte 9. Mais d’autres lieux surprennent, moins connus du grand public, Vienne, Sofia ou Luxembourg, des terrains où les Bleus ont laissé peu de souvenirs, mais qui font partie intégrante de leur histoire européenne.

Ramenez les Bleus hors de la capitale.

