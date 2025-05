Les dates des barrages entre Ligue 1 et Ligue 2 changeront si Reims est barragiste

Être en Ligue 2 et en Ligue Europa en même temps, le rêve.

Attention, cette modification n’a rien à voir avec la réforme annoncée de la FFF. Reims a encore une journée pour assurer son maintien en Ligue 1, et encore un match pour se qualifier en Coupe d’Europe. Quatorzièmes en championnat, les Champenois pourraient finir barragistes ce samedi soir, en cas de défaite à Lille et de victoires de Nantes et Le Havre. Ils auraient alors à disputer les barrages contre un club de Ligue 2 (Dunkerque, Guingamp ou Metz). Les dates de cette double confrontation seront décalées dans ce cas de figure.

Initialement prévus les jeudi 22 mai et dimanche 25 mai prochains, les programmations de ces matchs entreraient en conflit avec la date de la finale de la Coupe de France PSG – Reims, qui se tiendra le samedi 24 mai. Dans ce cas de figure, Reims jouerait les barrages le mercredi 21 mai (20h) chez la Ligue 2, et le jeudi 29 mai (20h30) chez lui. Si Reims n’est pas barragiste, Le Havre, Nantes ou Saint-Étienne joueront bien contre le club de Ligue 2 les 22 et 25 mai prochains.

Les barbecues de printemps des Rémois sont bouleversés.

