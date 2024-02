Les chiffres inquiétants de la saison de l’OM

Quand on doit évoquer le nom de Míchel dans une discussion sur l’OM, c’est rarement bon signe.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a concédé sa cinquième défaite de la saison en Ligue 1 contre Lyon (1-0). Les Phocéens sont actuellement huitièmes du championnat, comptant 28 points après 20 journées, le pire bilan depuis huit ans. C’était lors de l’exercice 2015-2016, lors du passage de Míchel, où l’OM n’avait pris que 26 points après 20 matchs. Un total inquiétant, surtout quand on sait qu’il y a un an, le Marseille d’Igor Tudor était lui troisième de Ligue 1 avec 43 points pris sur 60.

Le bilan de Gennaro Gattuso pose lui aussi question : depuis son arrivée, l’Italien n’a pris que 20 points en 14 matchs. Cette fois, il faut remonter à 2016-2017 et le bref passage de Franck Passi pour voir un total aussi bas. Le champion du monde 2006 a estimé après le match face à Lyon que son équipe était globalement mal payée depuis son arrivée : « Ce que je remarque, c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis ici. Mais il nous a toujours manqué quelque chose avec des buts encaissés à la 94ᵉ minute, des buts qu’on rate. J’attends plus de manière globale de mes joueurs, comme j’attends plus de moi. »

C’est sûr qu’avec un tir cadré en 90 minutes face à l’OL, ça s’est joué à un cheveu.

