Une pépite allemande sélectionnée pour la première fois

Mais c’était sûr ! Lennart Karl a été sélectionné pour la première fois avec l’Allemagne. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a fait appel au joyau du Bayern Munich pour défier la Suisse et le Ghana lors de la trêve internationale fin mars. Pour sa première saison chez les pros, Karl impressionne sous les ordres de Vincent Kompany. S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable avec le Rekordmeister (seulement 13 fois dans le onze en Bundesliga), le milieu a déjà claqué huit buts et délivré six passes décisives, toutes compétitions confondues.

Unser Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana 🤝 _____ 🇨🇭🇩🇪 27. März - 20:45 Uhr - RTL 🇩🇪🇬🇭 31. März - 20:45 Uhr - ARD#dfbteam pic.twitter.com/2J3D8WC1Mm — DFB-Team (@DFB_Team) March 19, 2026

Musiala, Füllkrug et Adeyemi restent sur le carreau

Nagelsmann s’est en revanche passé de Jamal Musiala, touché à la cheville, mais également de Niclas Füllkrug et Karim Adeyemi. À noter le retour de Kai Havertz, près d’un an et demi après sa dernière convocation. Deux de ses coéquipiers reviennent d’encore plus loin : Josha Vagnoman (Stuttgart), dont la seule sélection remonte à mars 2023, et Anton Stach (Leeds United), qui n’avait plus été sélectionné depuis juin 2022 face à l’Italie (5-2).

Tout le monde a droit à une seconde chance.

Et si Jürgen Klopp s’installait sur le banc de l’Allemagne ?