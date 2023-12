Leipzig et le Borussia Monchengladbach s’imposent, Wolfsburg s’incline

Même en l’absence du Bayern Munich, la Bundesliga a le droit d’assister à des buts.

Lors de la 13e journée du championnat allemand, qui a vu le match des Bavarois contre l’Union Berlin être reporté en raison des conditions météorologiques, Leipzig s’est en effet montré inspiré niveau tremblements de filets : face à Heidenheim, Openda a d’abord converti un penalty à la demi-heure de jeu pour ouvrir le score et lancer son équipe vers un précieux succès, puis Poulsen a signé le break en renard des surfaces. Malgré la réduction du score à l’arrache de Gimber dans le temps additionnel, les visiteurs subissent donc une nouvelle défaite qui les fait glisser au quatorzième rang, alors que leurs adversaires du jour montent provisoirement à la quatrième place.

