L’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund offrent un nul explosif

Eintracht Francfort 3-3 Borussia Dortmund

Buts : Marmoush (s.p.) (8e) et (33e), Chaïbi (68e) pour l’Eintracht // Sabitzer (45e+1), Moukoko (54e), Brandt (82e) pour le BvB

Match totalement dingue entre les cadors européens que sont Francfort et Dortmund.

À la Deutsche Bank Arena, l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund se sont quittés sur un nul explosif (3-3). Un léger coup d’arrêt pour l’équipe d’Edin Terzić, qui restait sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues.

Dès l’entame, les locaux frappent fort quand Knauff expédie habilement le cuir sur la main de Wolf. Penalty, et c’est l’Égyptien Marmoush qui tire plein centre pour mettre l’Eintracht devant (1-0, 8e). La quatrième fois cette saison que l’Eintracht prend l’avantage, et le break arrive dans la foulée : Dortmund presse haut, mais son adversaire relance admirablement depuis sa cage et Larsson parvient à servir Buta qui bute sur Kobel. Marmoush a bien suivi et double la mise (2-0, 33e). Les efforts pour revenir au score du Borussia Dortmund vont payer, lors des huit minutes du temps additionnel de ce premier acte : remise parfaite en retrait de Fulkrug pour Sabitzer qui trompe Trapp sur sa gauche (2-1, 45e+1). À la pause, Dortmund n’est pas largué.

Pas du tout même, puisqu’au retour des vestiaires, l’entrant Moukoko égalise en reprenant au point de penalty un ballon mal dégagé par l’arrière-garde de Francfort (2-2, 54e). Une joie de courte de durée, car l’Eintracht repart à l’attaque et va reprendre l’avantage via la connexion brandée Ligue des Talents Skhiri-Chaïbi : l’ancien Montpelliérain sert parfaitement l’ancien Toulousain qui voit son tir croisé terminer au fond (3-2, 68e). L’affaire est entendue, ou pas : à moins de dix minutes de terme, Adeyemi déboule côté gauche et centre parfaitement dans les cinq mètres de Trapp qui voit Brandt surgir pour arracher le nul (3-3, 82e). Au classement, Dortmund reste bien au chaud en haut et invaincu tandis que l’Eintracht loupe une belle occasion, vu le scénario, de recoller au gruppetto.

Eintracht Francfort (3-4-3) : Trapp – Pacho, Koch, Tuta – Max, Skhiri, Larsson, Buta – Knauff, Marmoush, Chaibi. Entraîneur : Dino Toppmöller.

Borussia Dortmund (4-5-1) : Kobel – Bensebaini, Schlotterbeck, Hummels, Wolf – Reyna, Sabitzer, Reus, Özcan, Malen – Fülkrug. Entraîneur : Edin Terzić.

