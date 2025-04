Leicester n’a marqué aucun but à domicile en championnat en 2025

Jamie Vardy a probablement arrêté le Red Bull.

La saison idyllique de Leicester en 2015-2016 semble bien loin. Promus la saison passée après avoir dominé le Championship, les Foxes vont retrouver la seconde division, à contrecœur, mais c’est sportivement logique. Et pour une raison en particulier : ils n’arrivent pas à marquer. Le constat est encore plus terrible que cette seule phrase. Leicester n’a plus fait trembler les filets à domicile en championnat depuis le 8 décembre 2024 (2-2 contre Brighton). Sympa pour les supporters.

Pire encore : depuis le début du mois de février, Leicester n’a marqué que deux buts en 10 matchs. Les deux contre… Brighton, sa cible préférée. Plus globalement, en l’espace de quatre mois et demi, les hommes de Ruud van Nistelrooy n’ont gagné qu’à deux occasions, toujours à Londres : 2-1 contre Tottenham et 6-2 contre QPR, en coupe.

Peut-être faut-il songer à délocaliser le club dans la capitale ?

Vardy s’excuse pour le spectacle « merdique » de la saison de Leicester