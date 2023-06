L’Egypte domine la Guinée et rejoint la liste des qualifiés pour la CAN

Trezegoal ne meurt jamais.

L’Egypte s’est imposée face à la Guinée mercredi (1-2), validant pour de bon sa place à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février 2024). Les Guinéens ont ouvert la marque par Serhou Guirassy (26e), mais Trezeguet, entré à la 10e minute du fait de la blessure d’Omar Marmoush, a remis les Pharaons sur le bon chemin. Auteur du but égalisateur avant la mi-temps (42e), il a ensuite enfilé le costume de passeur pour Mostafa Mohamed (79e). Avec quatre victoires en cinq matchs, l’Egypte est assurée de finir à l’une des deux premières places du groupe D, et donc de disputer la CAN en Côte d’Ivoire. Elle rejoint le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie ainsi que les Eléphants sur la liste des pays déjà qualifiés.

La quête de la huitième étoile commence maintenant.

