Légende de Saint-Étienne, Georges Bereta est décédé

RIP.

L’AS Saint-Étienne a annoncé ce mardi le décès de l’un de ses anciens joueurs, Georges Bereta, à l’âge de 77 ans. L’ancien milieu offensif des Verts a succombé à une longue maladie. Formé à l’ASSE, Bereta aura porté le maillot du club à 343 reprises entre 1966 et 1975, remportant notamment six titres de champion t trois coupes de France. Son transfert à l’OM en janvier 1975 aura fait de lui « le premier joueur français transféré au mercato », selon sa propre expression – et lui permettra d’empocher une coupe supplémentaire.

🖤 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮 𝘀'𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲́. L'ASSE perd un joueur de légende, un immense palmarès, un ambassadeur à vie. La tristesse est infinie. pic.twitter.com/XtFEVkc9AI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 4, 2023

Le petit gabarit comptait également 44 sélections avec l’équipe de France, dont 12 comme capitaine. Au cours de sa carrière, il s’est également illustré en dehors des terrains, militant pour l’instauration de CDD pour les joueurs, qui signaient alors des contrats à vie les liant avec leurs clubs formateurs jusqu’à leurs 35 ans.

