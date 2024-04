Le syndicat des médecins du football s’indigne face aux attaques envers la profession

C’est grave, docteurs.

L’Association des médecins de club de football professionnel (AMCFP) a publié ce vendredi un communiqué pour répondre aux récentes critiques qui ont émané dans des médias envers la profession, qu’elle juge injustifiées. « Depuis quelques semaines, les médecins de club, pourtant garants de la santé de nos footballeurs professionnels, sont montrés du doigt, s’indigne l’AMCFP. Il s’avère tout à fait inadmissible d’attaquer nominativement des confrères, dont l’expérience et l’expertise ne sont plus à démontrer. »

Récemment, la gestion du nouveau staff médical du PSG avait posé question en raison des nombreuses blessures et rechutes des joueurs, certains médias ayant évoqué une défiance en interne à l’encontre de certains médecins directement nommés. L’association explique que les dossiers qui suscitent la polémique sont parfois complexes, « surtout pour des non-médecins », le secret médical empêchant aux staffs de se défendre face aux attaques.

L’AMCFP regrette aussi une médiatisation de leur profession qui ne leur serait que défavorable, malgré les efforts constants mis en place pour améliorer la santé des joueurs, à l’image de l’instauration du protocole commotion cérébrale. « Quand tout se passe bien, ce n’est jamais grâce aux staffs médicaux, mais quand le nombre de blessés augmente, on interroge les docs, alors que notre activité se concentre surtout sur le diagnostic et la réduction d’indisponibilité des joueurs, tout en préservant leur intégrité au maximum. » Selon l’association, la baisse de qualité du suivi des joueurs est causée par « le turn-over rapide des coachs, des staffs techniques, des cellules de performances, des dirigeants et l’arrivée d’investisseurs étrangers, qui favorisent le remplacement de médecins pourtant expérimentés et compétents. »

Des critiques à en devenir malade.

