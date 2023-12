Le Royaume-Uni crée la Charte d’Hillsborough pour venir en aide aux familles

Trente-quatre ans après.

Le gouvernement britannique a présenté ce mercredi des réformes judiciaires afin que les « formes les plus impardonnables d’obstruction institutionnelle » subies par les victimes du drame du stade d’Hillsborough, en avril 1989, « ne se reproduisent jamais ». Une série de mesures inscrites dans la « Charte d’Hillsborough », contenant notamment le devoir de sincérité pour les forces de l’ordre et un nouvel organisme qui soutiendra les familles des victimes de grandes catastrophes pour les aider face au système judiciaire et aux institutions. L’objectif étant d’« éviter la perte ou la destruction de preuves ».

Un rapport de la justice britannique publié en 2016 avait mis en cause la police et les officiers chargés de la sécurité du stade, estimant qu’il y avait eu des manquements dans l’organisation, dénonçant en particulier une erreur dans la prise de décision, la fatidique ouverture d’une porte du stade qui avait entraîné la bousculade meurtrière. Le mouvement de foule avait tué 97 personnes le 15 avril 1989, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe d’Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest.

La preuve qu’on peut tirer des leçons de ses erreurs, même longtemps après.

