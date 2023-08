La fin d’un énorme suspense en Angleterre autour d’Harry Kane

Le Prince héritier est né du bon côté de la Mer du Nord !

Le feuilleton du transfert de Harry Kane vers le Bayern Munich a agité l’Angleterre durant tout l’été et continue même de faire couler l’encre plusieurs jours après sa signature. L’avant-centre de la sélection britannique voulait rapidement régler la situation avant que sa femme n’accouche de leur quatrième enfant et a donc fait trembler certains compatriotes quant au lieu de naissance de son fils. Si ce dernier voyait le jour à Munich, il était potentiellement un futur joueur de la sélection allemande.

Welcome to the world Henry Edward Kane. 20/8/2023. Love you baby boy! 💙👶🏼 pic.twitter.com/Z1FjWwO3Oi — Harry Kane (@HKane) August 21, 2023

The Sun avait ainsi qualifié une éventuelle naissance en Allemagne comme de « pire cauchemar » (avec un jeu de mot moyennement fin entre « worst » et « wurst »), avant de célébrer celle-ci lundi, une fois que le joueur a officialisé que son enfant avait bien vu le jour en Angleterre. S’il est encore loin de pouvoir chausser les crampons, Henry Edward Kane reste sélectionnable avec les Three Lions et non la Nationalmannschaft.

Citizen Kane, plus que jamais.

Lui, c'est juste Kane