Le Real Madrid tient son joker offensif

La Maison-Blanche tient son soldat.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, par Marca et AS notamment, Joselu s’apprête à débarquer au Real Madrid. Passé par les Merengues dans ses jeunes années, entre 2009 et 2012, l’actuel attaquant de l’Espanyol (relégué en deuxième division) arriverait en effet en prêt d’un an, avec un salaire entièrement pris en charge à Madrid et un rôle de doublure précédemment occupé par Mariano Díaz. En conférence de presse ce mardi, l’intéressé – actuellement en rassemblement avec l’Espagne pour la Ligue des nations – n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme : « Nous parlons de la meilleure équipe du monde, et n’importe quel joueur de la planète aimerait porter ce maillot. Pour l’instant, je ne sais pas ce qui va se passer et, à partir de là, j’espère que la suite sera belle. »

Joselu, auteur d’un doublé avec la Roja face à la Norvège (3-0) pour sa première cape en mars dernier, a également tenu à rappeler ses bons souvenirs madrilènes : « J’ai fait mes débuts au stade Santiago Bernabéu avec le Real Madrid. C’est quelque chose dont peu de gens peuvent se targuer. Il est impossible de l’oublier : j’ai marqué pour mes débuts sur une passe de Cristiano Ronaldo. » Cette saison, le géant de 33 ans a fini troisième meilleur buteur de Liga, avec 16 buts en 34 matchs derrière Robert Lewandowski (23) et Karim Benzema (19).

Une belle revanche pour le joueur à la carrière cabossée.

