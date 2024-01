Le RC Lens met en place des actions solidaires pour venir en aide à Gravelines

Au Nord, c’était l’action.

Le RC Lens a choisi ce vendredi de soutenir concrètement le BCM Gravelines-Dunkerque, club de basket phare de la région évoluant en Betclic Elite, et dont la salle a été ravagée par un incendie le 25 décembre dernier. En marge de la réception du PSG, les Nordistes souhaitent aller au-delà du symbole, à travers des actions solidaires : « Pour toute la durée du week-end, le RCL devient « BCL » (contraction de BCM et RCL) afin de marquer son soutien à travers la devise « La passion à toute épreuve » et un blason événementiel, lequel sera mis en perspective à Bollaert puisqu’il ornera la tunique des hommes de Franck Haise face à Paris. La vente aux enchères des 20 maillots collector portés par les Artésiens, dont la visée sera de récolter des fonds en faveur du BCM, constituera le point d’orgue du dispositif. Les fonds, récoltés par le Racing Cœur de Lens, seront intégralement reversés au BCM avec un objectif : rééquiper le centre de formation du club nordiste, qui a tout perdu », peut-on lire dans le communiqué du club.

La 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 à 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗘́𝗣𝗥𝗘𝗨𝗩𝗘 ❤️💛🧡 Le Racing se mobilise pour aider son voisin du @BCMBasket 🏀 sévèrement touché par l’effroyable incendie de Sportica. Un dispositif solidaire sera déployé lors de #RCLPSG. 👉 https://t.co/7eJNu99liQ#LaPassionÀTouteÉpreuve pic.twitter.com/gFYT2Zwd3s — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2024

Main dans la main pour la rédemption.

Franck Haise absent contre le PSG