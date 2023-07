Le PSG va toucher 20 millions d’euros pour sa tournée au Japon

Un sacré pactole.

Ce samedi, le PSG va s’envoler vers le Japon et en profiter pour toucher un gros chèque. Les dirigeants du club parisien ont longuement hésité avec les États-Unis, où leur popularité n’est plus à prouver, mais le montant de l’offre japonaise « a changé la donne », selon les informations de L’Équipe. Déjà présent au pays du soleil-levant l’an dernier, le PSG avait touché 12 millions d’euros. Cette fois-ci, ça sera 20 millions ! À Nagai, les hommes de Luis Enrique vont affronter Al Nassr et le Cerezo Osaka, avant un troisième match du côté de Tokyo face à l’Inter Milan.

Malgré le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami, le PSG conserve son attractivité dans le monde entier. Kylian Mbappé, quant à lui, sera bien du voyage puisqu’il reprend l’entraînement aujourd’hui comme les autres internationaux. Une batterie de tests est prévue pour le Français qui s’était maintenu en forme dans le Vaucluse lors de ses vacances. Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourraient voir leur séjour asiatique être prolongé de quelques jours pour une escale en Corée du Sud, d’après L’Équipe. Histoire de faire un dernier match de préparation avant la saison.

Et d’empocher un chèque supplémentaire.

