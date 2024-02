Le PSG va rendre hommage à Artur Jorge

Ah bon, l’Histoire du PSG n’a pas débuté dans les années 2010 ?

Opposé à Rennes ce dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain rendra hommage à Artur Jorge, décédé ce jeudi à l’âge de 78 ans. L’ancien technicien portugais, champion de France avec les Rouge et Bleu en 1994, aura droit à une minute de silence avant la rencontre.

Le club de la capitale diffusera également un clip vidéo retraçant l’histoire des deux passages de Jorge au pied de la Tour Eiffel, marqué également par le gain d’une coupe de France en 1993. La cérémonie se tiendra en présence de Michel Denisot, président du club de l’époque et de son adjoint, Denis Troch. « En 94, j’étais au Real. Je ne suis pas très bon pour me rappeler d’anecdote ou de résultats, a glissé ce samedi Luis Enrique, qui avait perdu avec les Merengue face au PSG du Portugais. On regrette sa perte, et on souhaite le meilleur pour sa famille. Je n’ai pas une très bonne mémoire et si nous avons perdu le match, je me rappellerai encore moins. »

Il n’aura qu’à regarder les écrans géants sur les coups de 17h02 environ pour se rafraîchir la mémoire.