Le PSG (presque) certain d’être encore sacré champion de France

Les jeux sont faits.

Le Paris Saint-Germain n’a remporté aucune des deux premières journées de Ligue 1. Malgré le flou autour de Kylian Mbappé et la mise en place tactique de Luis Enrique, les supporters parisiens ne doivent pas s’en faire puisqu’ils pourront célébrer un douzième titre de champion en fin de saison selon les calculs de l’Observatoire du football CIES. Ce mercredi, dans leur lettre hebdomadaire, les chercheurs ont établi le classement à prévoir en fonction de l’expérience de chaque équipe. Dans l’Hexagone, le PSG croque ses concurrents en devançant l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Même dans un classement honorifique, l’Olympique lyonnais n’accède pas à l’Europe et Le Havre termine dernier.

Pas de grande surprise dans les autres championnats européens, puisque Manchester City et le Bayern Munich conservent leur titre. Le Real Madrid dépasse le FC Barcelone d’une courte tête, alors que Naples et l’Inter Milan se retrouvent à égalité parfaite en Serie A. Outre-Atlantique, le résultat est plus troublant, puisque l’Inter Miami, éliminé au premier tour des séries éliminatoires de MLS la saison dernière et actuellement dernier de conférence Est, est théoriquement classé en tête en matière d’expérience grâce aux arrivées de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba.

Comme Dante à Nice, ils faussent les résultats.

