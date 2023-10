Le PSG attaqué par des champignons

C’est l’automne, après tout.

Si vous voulez préparer une bonne omelette, pas besoin d’aller vous perdre en forêt pour ramasser des champignons : le Camp des Loges en regorge. Et plus précisément la pelouse du stade Georges-Lefèvre (2164 places), qui accueille entre autres les rencontres de l’équipe féminine du PSG. Ce qui n’a pas été le cas samedi, à cause de ces champignons qui ont obligé le PSG à recevoir Reims au stade Léo-Lagrange de Poissy, avec la suite que l’on connaît.

Un problème qui devrait durer pour les féminines du PSG, dont les deux prochaines rencontres sont d’ores et déjà annoncées à Poissy. Les U19, qui ont eux aussi foulé la pelouse de Léo-Lagrange dimanche, devraient toutefois retrouver le Camp des Loges pour le match de Youth League face à Milan le 25 octobre prochain.

L’occasion de faire un bon risotto, pour le coup.

