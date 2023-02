Le président de la Ligue de football amateur appelle à la démission de Noël Le Graët

Le siège ne va pas tarder à être éjectable.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Vincent Nolorgues, président de la Ligue de football amateur, appelle Noël Le Graët à démissionner afin de « protéger l’institution ».

Il exhorte aussi à faire la différence entre les agissements du président et la Fédération en tant qu’institution. Concernant Noël Le Graet : « Je l’appelle à démissionner aussi pour lui. S’il ne démissionne pas, il y aura une révocation, ce sera bien pire. » Il s’est également exprimé sur le monde amateur et la position du comex face aux révélations de ces dernières semaines. La prochaine réunion du comex aura lieu le 28 février et déterminera la suite des évènements au sein de la 3F, avec soit une démission de Noël Le Graët ou l’enclenchement des procédures disciplinaires avec certainement un passage devant la commission de discipline pour celui qui est toujours président de la Fédération comptant le plus de licenciés en France.

Navigation en eaux troubles.