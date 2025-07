Le président de la FIFPro dézingue Gianni Infantino, « l’homme qui se prend pour Dieu »

Comment ça, tout le monde n’est pas heureux dans le meilleur des mondes ?

Sans surprise, la Coupe du monde des clubs ne fait pas que des heureux. Gianni Infantino a beau se gargariser de l’immense succès autodéclaré du tournoi, certaines voix continuent de s’élever contre cette toute nouvelle compétition, et notamment chez les syndicats des joueurs. Ainsi, la FIFPro a notamment publié un communiqué pour fustiger le tournoi qui vient de s’achever.

Dans un communiqué de presse, largement diffusé en Amérique du Sud en amont de la finale entre @ChelseaFC et @PSG_inside, Sergio Marchi, président de @FIFPRO, rappelle que la @fifaworldcup_fr, bien que particulièrement lucrative pour l’organisateur et les clubs participants, est… pic.twitter.com/Sy8NcJ3Djg — UNFP (@UNFP) July 13, 2025

Une déclaration dans laquelle son président, Sergio Marchi, n’y va pas de main morte envers le président de la FIFA : « Infantino se comporte comme un homme qui se prend pour Dieu. Cette compétition cache une dangereuse déconnexion de la réalité quotidienne des joueurs du monde entier. »

« On a mis en danger la santé des joueurs »

Et l’Argentin de poursuivre : « La FIFA continue d’augmenter ses profits sur le dos de ceux qui jouent. Il est impossible d’organiser un spectacle si on n’écoute pas la voix des protagonistes. Il est temps que les joueurs soient mis vraiment au centre du jeu. […] On a joué avec des températures inacceptables, mettant en danger la santé des joueurs. C’est quelque chose de grave qui ne peut pas se reproduire lors de la Coupe du monde de l’an prochain. »

Et Donald Trump, il se prend pour qui alors ?

Élie Baup : « Pédaler à la montagne, il n’y a rien de mieux »