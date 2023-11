Le président de la Fédération afghane accusé d’avoir truqué des matchs

Une histoire qui n’a rien de nouveau.

Depuis plusieurs mois, des faits de corruption touchent la Fédération afghane de football. Ils ont notamment mené à une grève massive de la sélection nationale en signe de protestation. Dans une enquête du Guardian qui paraît ce lundi, l’ancien capitaine Djelaludin Sharityar et le gardien Aimal Gerowal racontent avoir été approchés pour truquer plusieurs matchs de la sélection nationale, et pointent du doigt l’actuel président de la Fédération, Mohammad Kargar. Un match entre l’Afghanistan et le Népal au tournoi de Merdeka en Malaisie en 2008 est notamment évoqué. M. Kargar aurait dit à ses joueurs avant le match qu’ils devaient faire match nul (2-2 précisément) contre le Népal, et que chaque joueur recevrait 2 500 dollars en récompense. Les joueurs qui s’y sont opposés jouaient tous en Allemagne à l’époque, et ont tous les quatre passé le match sur le banc.

Un match contre la Sierra Leone durant le même tournoi aurait aussi été concerné par des trucages, afin que l’Afghanistan perde 6-0, mais l’équipe s’est inclinée 6 buts à 1 avec un but de Hafizullah Qadami, qui n’a plus jamais rejoué pour son pays depuis. Ces accusations sont formellement réfutées par Mohammad Kargar, qui estime qu’elles viennent « de gens qui vivent hors d’Afghanistan qui veulent faire du mal au football dans le pays ». Le défenseur Islam Amiri a pourtant admis en 2016 devant ses coéquipiers qu’il avait bien été complice de matchs truqués lors de ce fameux tournoi en Malaisie, se justifiant par son jeune âge – il avait 15 ans à l’époque – qui l’avait empêché de contester la décision des plus anciens.

Pris la main dans le sac, certains continueraient à dire qu’il n’y a rien dedans.

« La fédération afghane est si corrompue que certains revendent des maillots volés »