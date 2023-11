Des joueurs afghans boycottent un match pour protester contre leur fédération

Du rififi à la fédération afghane ?

Dans un article publié par le média anglais The Guardian, on apprend que 18 joueurs internationaux afghans ont décidé de boycotter la rencontre de leur sélection face au Qatar, le 16 novembre prochain, dans le cadre du deuxième tour de qualification au mondial, pour protester contre leurs conditions de traitement et contre la corruption de leur fédération. Ils dénoncent ces agissements dans une lettre envoyée à la FIFA et à l’AFC et consultée par le média. Noor Husin, qui évolue en cinquième division anglaise, raconte : « 18 joueurs se sont rassemblés et ont dit : » Si l’on veut avancer, il faut mettre un terme à tout ça ». » Ils y dénoncent un immobilisme préjudiciable pour le foot afghan. « Nous voulons que le football en Afghanistan aille de l’avant et nous pensons que ça n’arrivera pas avec les personnes qui s’en occupent actuellement » a-t-il déclaré.

Des fonds détournés par les dirigeants ?

Surtout, les joueurs font écho d’un problème de corruption de leurs dirigeants. « L’argent reçu de la part de la FIFA n’est pas utilisée correctement » avance Hustin, alors que l’ancien capitaine Faysal Shayesteh demande à l’instance de ne plus participer à cette mascarade. « Nous demandons à la FIFA d’arrêter de soutenir financièrement notre fédération parce que l’argent va dans les poches d’une bande qui dirige le foot dans notre pays. » Si le secrétaire général de la fédération a nié de telles accusations, les joueurs dénoncent aussi leurs conditions de jeu, qui passent après l’appât du gain. Pour preuve, la délocalisation de leurs matchs à domicile, désormais joués en Arabie Saoudite, au lieu du Tadjikistan : « Ils ont vendu nos matchs à domicile à l’Arabie Saoudite où il fait chaud et ce n’est pas à notre avantage. »

