Plusieurs joueurs afghans demandent à la FIFA d’enquêter sur de possibles matchs truqués

Le bordel continue en Afghanistan.

Déjà empêtré dans une crise politique sans précédent, le pays du Moyen-Orient doit aussi faire face à une grave crise au sein de sa fédération de football. Depuis plusieurs années, la fédération afghane, et notamment son président Mohammad Kargar, est la cible d’accusations pour des faits de corruption et de matchs truqués. Ces faits sont notamment dénoncés par le capitaine de la sélection nationale, Farshad Noor, qui a demandé, dans une lettre envoyée à la FIFA avec plusieurs de ses coéquipiers, que « le sujet soit traité sérieusement ». Le document, relayé par le Guardian, explique que les joueurs « veulent témoigner contre M. Kargar et les dirigeants de la fédération afghane qui ont été impliqués dans des faits de corruption ».

Les joueurs afghans pressent la FIFA de s’occuper du sujet, dénonçant le « silence » de l’institution mondiale et réaffirmant que leur boycott de la sélection était « toujours d’actualité ». Outre les faits de corruption et de matchs truqués, les joueurs s’élèvent aussi contre les propos de M. Kargar concernant Keramuddin Karim, ancien sélectionneur de l’Afghanistan, banni du football à vie par la FIFA pour des faits d’agression sexuelle. Le président de l’AFF avait déclaré que son collègue avait été condamné à cause de « fausses accusations ». Un porte-parole de la FIFA a confirmé que l’instance avait reçu la lettre des joueurs, et qu’elle allait « passer en revue les éléments et accusations qui ont été transmis ».

Et bouger le petit doigt, pour une fois ?

Le président de la Fédération afghane accusé d’avoir truqué des matchs