Afghanistan : un ancien international confirme un scandale de matchs truqués

Le bordel en Afghanistan, épisode 427.

Il y a neuf jours, plusieurs joueurs avaient demandé à la FIFA d’enquêter sur la fédération afghane à propos de matchs arrangés. Selon le Guardian, un ancien international afghan a été banni à vie du football après avoir avoué que le président et l’entraîneur l’ont forcé à truquer certaines rencontres. Mohammad Salim Israfeel Kohistani, c’est son nom, accuse également la FIFA de ne pas tenir compte de ses accusations selon lesquelles l’ancien président de la fédération afghane lui aurait ordonné d’envoyer des courriels à un certain Wilson Raj Perumal. Ce Singapourien a déjà été condamné à de multiples reprises depuis 2007 pour avoir commandité des arrangements de matchs. Dans le cas présent, il aurait été contacté pour truquer le résultat des rencontres disputées par l’Afghanistan contre le Népal et la Sierra Leone au tournoi de Merdeka en 2008. Kohistani raconte : « Les courriels [de Perumal] disaient que si les joueurs acceptaient, chacun d’entre eux recevrait entre 2500 et 10 000 dollars de la fédération pour chaque match. Au début, je ne savais pas qu’il parlait de matchs truqués, mais j’ai traduit le message à Keram et Kargar [l’ancien président et son successeur, NDLR] et ils m’ont dit : « D’accord, nous lui enverrons une liste des joueurs ». Je leur ai dit que nous ne devrions pas faire cela, mais ils m’ont répondu : « Pense à ta famille et tout ira bien.« ».

Kohistani, banni à vie depuis, en paye encore les conséquences puisqu’il affirme que sa famille a été menacée depuis son apparition à la télévision en Afghanistan au début du mois de décembre. Lors de ce passage télévisé, il a détaillé toutes les actions de la fédération et fait par de son inquiétude : « Ils ont essayé de trouver mes proches pour pouvoir m’atteindre, ma famille a dû déménager et trouver un autre endroit où vivre. Nous avons très peur de ce qui pourrait arriver.»

Top l’ambiance, n’oubliez surtout pas que le sport est un jeu avant tout.

Plusieurs joueurs afghans demandent à la FIFA d’enquêter sur de possibles matchs truqués