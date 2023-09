Le parquet espagnol demande l’inculpation de Luis Rubiales

Le bout du tunnel n’est pas encore visible.

Quelques semaines après avoir embrassé de force Jenni Hermoso à la suite de la victoire en Coupe du monde de cette dernière et de ses coéquipières, Luis Rubiales n’en finit plus de voler la vedette à ses compatriotes. Ce vendredi, le parquet espagnol a en effet réclamé l’inculpation du président de la fédération pour agression sexuelle. « Le procureur demande que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d’inculpé et Jenni Hermoso en tant que victime », a annoncé le parquet dans un communiqué.

Déjà suspendu 90 jours de son poste par la FIFA, le patron de la RFEF avait vu Jenni Hermoso porter plainte contre lui dans la semaine. Une récente réforme du Code pénal espagnol permet ainsi de traduire un baiser non consenti par une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle. Selon une porte-parole du parquet, la peine encourue par Luis Rubiales va de l’amende à quatre ans de prison.

Même comme ça, on devrait encore entendre parler de lui.

