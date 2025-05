Retailleau veut beaucoup de sécurité pour la finale de C1

Ordre, ordre, ordre.

Bruno Retailleau a envoyé une lettre aux préfets ce jeudi matin pour demander un « renforcement des dispositifs de sécurité à l’occasion de la finale de Ligue des champions. » RMC Sport s’est procuré la missive, dans laquelle le ministre de l’Intérieur souhaite des « dispositifs anti-véhicules béliers étanches », des « effectifs suffisants » et des « patrouilles sentinelles » autour des fan zones et des nombreux lieux de rassemblement. Ces soldats ont été déployés par l’armée française après les attentats de 2015.

Le but annoncé ? « Prévenir les débordements potentiels à l’issue du match, notamment en cas de victoire du PSG. Une attention particulière sera apportée aux runs sur les ronds-points et les voies de circulation, à la consommation excessive d’alcool et à la délinquance de voie publique susceptible d’accompagner ces événements. » Après les « faits arrivés lundi soir à Liverpool, ainsi qu’aux événements commis dans plusieurs pays européens impliquant des véhicules percutant des piétons dans la foule, je vous remercie de veiller à la protection des sites de type « fan zone » où la finale de la Ligue des champions PSG/Inter de Milan est susceptible d’être diffusée samedi soir, » ajoute le Vendéen. La veille, son Premier ministre François Bayrou avait dit craindre un « insupportable désordre » après la finale.

