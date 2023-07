Le match amical entre l’Irlande et la Colombie arrêté après la grave blessure d’une joueuse

Trop c’est trop.

Le match amical entre l’Irlande et la Colombie a été interrompu ce vendredi dès la 20e minute, après la blessure au tibia de la milieu de terrain des Girls in Green Denise O’Sullivan, nécessitant une évacuation à l’hôpital. La rencontre entre ces deux nations qualifiées à la Coupe du monde se tenait à huis clos Après la sortie sur civière de la joueuse de North Carolina Courage à la suite d’un très vilain tacle adverse, ses coéquipières ont demandé à arrêter, accusant les joueuses colombiennes de « jouer trop physique », explique la fédération irlandaise dans un communiqué. Les Cafeteras avaient alors déjà écopé de deux cartons jaunes en 19 minutes.

FAI statement regarding Republic of Ireland's friendly with Colombia today. pic.twitter.com/iRTCK2tyyY

— Rich Laverty (@RichJLaverty) July 14, 2023