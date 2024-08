Pronostic Espagne Colombie : Analyse, cotes et prono du quart de finale des JO 2024

L’Espagne sans trembler face à la Colombie

Sur le toit du monde l’an passé, l’Espagne se présente comme le grand favori de ces JO. Tombées dans une poule relevée, les Espagnoles ont réussi un parcours parfait, dominant tout d’abord le Japon (2-1). Ensuite, les joueuses de Tome Montserrat ont pris le meilleur sur le Nigéria (1-0) avant de conclure leur parcours par une nouvelle victoire contre le Brésil (2-0). Lors de cette dernière rencontre, les Espagnoles ont profité de leur supériorité numérique pour s’imposer en fin de rencontre. Dans cette sélection, on retrouve notamment les 2 derniers Ballons d’or féminin, à savoir Aitana Bonmati et Alexia Putellas, qui évoluent toutes deux au FC Barcelone, club qui domine le foot européen. A leurs côtés, on retrouvera également Hermoso qui évolue aux Tigres, et l’attaquante barcelonaise Paralluelo qui aura sans doute à cœur de marquer son premier but, elle qui avait marqué à la fois en quarts et en demie du dernier Mondial remporté.

A l’instar du Brésil, la Colombie a obtenu sa qualif’ pour les quarts de finale en finissant dans les meilleurs troisièmes. Tombée dans une poule relevée, la Colombie a remporté un seul match sur son parcours face à la Nouvelle-Zélande (2-0). Lors des autres matchs, les Colombiennes ont affiché un bel état d’esprit mais n’ont pas su tenir tête à la France (3-2) malgré un beau retour en fin de match, et face au Canada (1-0). Dans cette sélection, les joueuses à suivre sont la capitaine Usme et la jeune Linda Caicedo qui fait le bonheur du Real Madrid. Championne du Monde en titre, l’Espagne devrait confirmer son statut lors de ce quart de finale face à une Colombie largement à sa portée.

