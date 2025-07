Le maire écolo de Lyon se paye Textor et Aulas

Un Vert qui hait un dirigeant lyonnais, rien d’anormal.

Dans un entretien accordé ce jeudi à L’Équipe, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a réagi au récent sauvetage de l’OL devant la DNCG, et le maintien du club en appel en Ligue 1, alors que celui-ci est en proie à d’importants soucis financiers. Soulagé par cette décision qui a très certainement empêché la catastrophe industrielle entre Rhône et Saône, l’édile lyonnais n’a pas eu de mots très tendres à l’encontre de John Textor.

« On ne peut pas le dédouaner », a-t-il simplement déclaré à nos confrères, et se dit plus confiant envers la nouvelle direction, incarnée par Michele Kang. « Son intelligence relationnelle, en arrivant, a été d’aller rencontrer tout l‘écosystème territorial, notamment politique. À la différence de John Textor », martèle Grégory Doucet quant à celle qui enfilera cette saison la double casquette de présidente exécutive de l’OL et de propriétaire d’OL Lyonnes.

Les municipales déjà lancées

Maire sortant aux élections municipales de l’année prochaine, l’actuel maire de Lyon n’oublie pas son domaine de prédilection. Pour ce dernier, l’ex-président de l’OL Jean-Michel Aulas « a nécessairement une responsabilité » dans le cauchemar économique dans lequel s’est enlisé l’OL ces dernières années, en précisant tout de même qu’il « a été un remarquable président de l’OL ». Ce même JMA, futur adversaire potentiel de Grégory Doucet l’année prochaine à la mairie de Lyon, devrait annoncer sa candidature dans un futur proche.

À Lyon, foot et politique n’ont jamais semblé être aussi liés.

