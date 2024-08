Le maire de Bordeaux demande aux investisseurs locaux de venir en aide aux Girondins

Tous au diapason.

Le mythique club des Girondins de Bordeaux est en péril. Rétrogradé en National 2 durant l’intersaison, le club au scapulaire doit vite attirer de nouveaux joueurs et constituer quatre équipes pour ne pas déclarer forfait sur l’exercice 2024-2025. Une situation critique.

Alors au risque de voir leur club adoré disparaître du paysage footballistique français, quelques amoureux du club ont lancé un projet socios, et le maire de la ville, Pierre Hurmic, s’est lui aussi mis au diapason en lançant un appel aux investisseurs locaux sur la matinale de RMC, ce mercredi matin. « La ville est depuis le départ très, très impliquée pour essayer de trouver des investisseurs afin de prendre la suite de ce club. C’est un club prestigieux qui est plus que centenaire», a expliqué le maire écologiste de la Belle Endormie.

« Nous nous souhaitons que des investisseurs locaux puissent s’intéresser au devenir du club. Des investisseurs locaux pour éviter que ce soit uniquement une économie de casino comme ça l’a été ces dernières années. » Un petit tacle deux pieds décollés destiné à Gérard Lopez, l’actuel propriétaire des Girondins. Avant de renchérir. « Pour nous, les Girondins font partie du patrimoine bordelais, girondin et même aquitain. Donc nous souhaitons, et nous travaillons en ce sens-là, pour que des investisseurs locaux s’intéressent à ce devenir pour assurer un ancrage local et une pérennité afin que nous ne soyons pas à la merci du premier investisseur venu qui gagne ou perd de l’argent ».

