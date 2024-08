Les supporters de Bordeaux lancent un projet socios

L’union sacrée.

Face à la lente agonie des Girondins de Bordeaux, un groupe de supporters refuse de rester les bras croisés. Le 19 août, l’association « Girondins Socios » a officiellement vu le jour, avec pour objectif de créer un véritable actionnariat populaire. Ce projet de socios, inspiré des modèles espagnols et sud-américains, vise à rassembler au moins 20 000 adhérents pour entrer au capital du club, actuellement en pleine crise après sa relégation en National 2. L’adhésion, fixée à 99 euros par an, permettrait aux supporters de peser sur les décisions du club et de soutenir financièrement sa reconstruction. Pour l’instant le projet rassemble 436 adhérents et 31 914.75 euros ont été récoltés.

Supportrices et Supporters du FC Girondins de Bordeaux. C'est avec une certaine émotion que nous lançons les adhésions à l'Association Girondins Socios. 👉: https://t.co/kidkjYQyZO Être des supporters vigilants, impliqués et garants du respect de l’Institution, c'est maintenant.… — Girondins Socios (@GirondinSocios) August 19, 2024

L’initiative bénéficie du soutien de deux professeurs de Sciences-Po Bordeaux, Timothée Duverger et Vincent Mourgues. Ces derniers ont souligné, dans une interview pour Sud Ouest, l’importance de « rompre avec un capitalisme actionnarial hors-sol » et de renouer avec un modèle local et coopératif pour redonner un avenir au club, comme ce qu’il s’est passé du côté de Bastia et Sochaux. Ils considèrent ce mouvement comme une réponse nécessaire aux dérives du football moderne, appelant les supporters à s’unir pour sauver les Girondins.

Une chose est sûre, ils ne pourront pas faire pire que Gérard Lopez.

