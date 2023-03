Le maillot spécial de l’Inter Milan pour ses 115 ans

Maria Branyas Morera est americano-espagnole. Depuis janvier 2023, c’est la nouvelle doyenne de l’humanité. Elle a un peu plus de 115 ans. Ce qui veut dire qu’elle était là le jour de la naissance de l’Inter Milan qui a fêté jeudi 9 mars ses… 115 ans aussi.

Comme il est évidemment hors de question pour n’importe quel club aujourd’hui de passer à côté de n’importe quel évènement ou anniversaire qui se termine par 5 ou 0, l’Inter a donc prévu de marquer le coup.

Ainsi, à l’occasion du match de championnat contre la Spezia qui se dispute ce vendredi soir, les coéquipiers de Lautaro Martinez porteront un maillot spécial sur lequel figure une mention « 115 years », qui veut dire « 115 ans » pour celles et ceux qui ont fait italien LV1 et allemand LV2 par exemple. Après tout, c’est un club international. On aperçoit également les dates 1908-2023 sur la manche.

La tunique reprend bien les couleurs cultes du club nerazzurri, à savoir le bleu et le noir, qui avaient été choisies en 1908 par le peintre Giorgio Muggiani, partisan de la scission avec ce qui deviendra le Milan AC.

Et comme les choses sont bien faites, le maillot des 115 ans est disponible à la vente sur le site du club pour 115 euros ? Bah non, il est à 150 balles. Perdu !

