Le journaliste Olivier Ménard a été agressé à son domicile

Selon des informations du Parisien qui nous ont été confirmées, le journaliste de La chaîne L’Équipe Olivier Ménard a été agressé à son domicile d’Issy-les-Moulineaux, ce lundi 10 juin au matin. Le présentateur de L’Équipe du soir a été roué de coups dans le hall de son immeuble, ce qui lui a valu des lésions sur le front et les jambes, et donc plusieurs jours d’incapacité totale de travail (ITT). Olivier Ménard a porté plainte pour tentative d’homicide, et une enquête a été ouverte pour violences volontaires.

Quelques heures avant son agression, la façade des locaux du groupe L’Équipe avait été vandalisée, dans la nuit. « Un individu muni d’un marteau a causé différents impacts sur plusieurs vitrages », a précisé la direction du groupe dans un mail envoyé à ses salariés et dévoilé par Le Parisien. Une enquête distincte a également été ouverte pour dégradation.

